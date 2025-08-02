Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar

ZAM BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve ÖTV artışları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. 2 Ağustos 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu.