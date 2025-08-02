Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar

2 Ağustos 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL’yi aşan zam beklentisi gündemde. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ve zam sinyalleri...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar - Resim: 1

ZAM BEKLENTİSİ GÜNDEMDE
Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve ÖTV artışları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. 2 Ağustos 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu.

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Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar - Resim: 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 51,36 TL
• Motorin: 53,70 TL
• LPG: 26,51 TL

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Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar - Resim: 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 51,21 TL
• Motorin: 53,58 TL
• LPG: 25,88 TL

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Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar - Resim: 4

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 52,07 TL
• Motorin: 54,60 TL

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Benzin ve motorine zam mı geliyor? 2 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlar - Resim: 5

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 51 TL üzeri
• Motorin: 54 TL seviyelerinde

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son akaryakıt zammı