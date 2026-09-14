Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste

Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle 15 Eylül Salı gününden itibaren motorinin litre satış fiyatına yönelik yüksek oranlı zam beklentisi netleşmeye başladı. 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmazken, motorin grubuna yapılması beklenen artışla birlikte bazı illerde litre fiyatının 96-98 TL bandına çıkması, kimi bölgelerde ise 100 TL sınırını zorlaması öngörülüyor.