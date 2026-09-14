Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste
Akaryakıt piyasasında 12 Eylül Cumartesi günü benzine yansıtılan yaklaşık 3,20 TL'lik zammın yankıları sürerken, gözler bu kez motorin grubuna çevrildi.
Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle 15 Eylül Salı gününden itibaren motorinin litre satış fiyatına yönelik yüksek oranlı zam beklentisi netleşmeye başladı. 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmazken, motorin grubuna yapılması beklenen artışla birlikte bazı illerde litre fiyatının 96-98 TL bandına çıkması, kimi bölgelerde ise 100 TL sınırını zorlaması öngörülüyor.
MOTORİNE 15 EYLÜL SALI GÜNÜ DEV ZAM BEKLENTİSİ
Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre motorin grubundaki hareketliliğin ayrıntıları şöyle:
Benzinin litresi 12 Eylül'de uygulanan 3,20 TL'lik artışla üç büyükşehirde de 80 TL eşiğini aştı.
Motorin grubu için 15 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere sektör kulislerinde 6,62 TL ile 7,67 TL aralığında değişen bir fiyat artışı konuşuluyor.
Masada konuşulan artış tutarı henüz kesinleşmiş resmi pompa fiyatı olmayıp, gün içerisindeki uluslararası ürün fiyatları ve döviz kuru hareketlerine göre nihai tutarın netleşmesi bekleniyor.
Zammın yansıması halinde İstanbul'da motorinin litresi 95 TL'nin üzerine, Ankara ve İzmir'de ise 97-98 TL seviyelerine ulaşacak.
14 EYLÜL 2026 REFERANS POMPA FİYATLARI
Haftanın ilk işlem gününde istasyon tabelalarına yansıyan güncel referans satış fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,26 TL | Motorin 89,01 TL | LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,12 TL | Motorin 88,87 TL | LPG 34,39 TL
Ankara: Benzin 81,25 TL | Motorin 90,16 TL | LPG 35,09 TL
İzmir: Benzin 81,52 TL | Motorin 90,43 TL | LPG 34,99 TL
FİYATLAR NEDEN İLLERE VE İSTASYONLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR?
Pompa satış tarifelerindeki bölgesel değişimlerin başlıca nedenleri:
Türkiye'de akaryakıt perakende fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları (CIF Akdeniz) ve döviz kuru üzerinden rafineri çıkış fiyatı olarak belirleniyor.
Rafineri çıkışının ardından dağıtım şirketlerinin serbest piyasa marjları, lojistik-nakliye maliyetleri ve bayiler arasındaki bölgesel rekabet şartları nedeniyle aynı il sınırları içerisinde dahi istasyondan istasyona kuruş bazında farklılıklar meydana gelebiliyor.