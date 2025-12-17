Benzinde 'çifte bayram' havası! Bir indirim daha geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Hatırlanacağı üzere, henüz dün, yani 16 Aralık tarihinde benzin grubunda yüzleri güldüren bir gelişme yaşanmış ve litre fiyatlarında ortalama 1 lira 95 kuruşluk, yaklaşık 2 lirayı bulan ciddi bir düşüşe gidilmişti.

Brent petroldeki hareketliliğe ek olarak rafineri marjlarında gözlemlenen gerileme, pompa fiyatlarına ikinci bir indirim dalgası olarak yansıdı.17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan bu son düzenlemeyle birlikte, benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı.