Benzinde 'çifte bayram' havası! Bir indirim daha geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle dün yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt istasyonlarında ibre bir kez daha aşağıya döndü. Gece yarısı itibarıyla pompalar yeniden güncellendi.
Enerji piyasalarındaki tansiyon, araç sahiplerinin cebine olumlu yansımayı sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik ve döviz kurundaki anlık değişimler, akaryakıt sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Sürücülerin yakından takip ettiği bu süreçte, indirim haberleri peş peşe geldi.
Hatırlanacağı üzere, henüz dün, yani 16 Aralık tarihinde benzin grubunda yüzleri güldüren bir gelişme yaşanmış ve litre fiyatlarında ortalama 1 lira 95 kuruşluk, yaklaşık 2 lirayı bulan ciddi bir düşüşe gidilmişti.
Brent petroldeki hareketliliğe ek olarak rafineri marjlarında gözlemlenen gerileme, pompa fiyatlarına ikinci bir indirim dalgası olarak yansıdı.17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan bu son düzenlemeyle birlikte, benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.78 TL
Motorin litre fiyatı: 53.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.61 TL
Motorin litre fiyatı: 53.01 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.63 TL
Motorin litre fiyatı: 54.19 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.56 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL