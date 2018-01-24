Benzinin litresine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor. Konuyla ilgili Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, benzin grubunda fiyat artışı beklenirken, motorin grubunda değişiklik beklenmiyor

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 12 kuruş zam geliyor.



Zam haberini Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) duyurdu.



PÜİS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.



24 - 25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.



ulusal.com.tr