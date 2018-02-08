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Benzine 16 kuruş indirim, motorinde değişiklik yok

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmediğini açıkladı

Benzine 16 kuruş indirim, motorinde değişiklik yok

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) benzin ve motorin grubuna dair yeni açıklamalar yaptı.

Açıklamaya göre, benzin grubundan 16 kuruş indirim bekleniyor.

PÜİS tarafından yapılan açıklama şöyle:

"09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 

08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #indirim #benzin #motorin #püis #petrol #Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
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