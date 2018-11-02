Benzinde 17 kuruşluk indirime gidildi. İndirim pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim gerçekleşecek.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.



Söz konusu indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.



Buna göre 17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak.



Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya inecek.





ulusal.com.tr