Benzine 6 Eylül'de yapılan 9 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş daha zam yapıldı.

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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.



Zammın ardından, Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.

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