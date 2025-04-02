Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek

3 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Ekonomim'e göre, bu artış, geçtiğimiz hafta belirlenen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik zamla birleşince, toplamda 2,5 TL’lik bir fiyat artışı yaşanmış olacak.