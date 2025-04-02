Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! 3 Nisan 2025 itibarıyla benzine 1,25 TL'lik zam uygulanacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ancak pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam miktarı 2,5 TL’yi buluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 2

 3 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Ekonomim'e göre, bu artış, geçtiğimiz hafta belirlenen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik zamla birleşince, toplamda 2,5 TL’lik bir fiyat artışı yaşanmış olacak.

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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 3

MOTORİN VE LPG'YE DE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz hafta yalnızca benzine değil, motorin ve LPG'ye de zam yapılmıştı. 

Benzin: +1,51 TL
Motorin: +1,42 TL
LPG (Otogaz): +65 kuruş

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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 4

İşte 2 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 5

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

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Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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