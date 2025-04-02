Benzine bir darbe daha! Pompa fiyatları yine yükselecek
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! 3 Nisan 2025 itibarıyla benzine 1,25 TL'lik zam uygulanacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ancak pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam miktarı 2,5 TL’yi buluyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
3 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Ekonomim'e göre, bu artış, geçtiğimiz hafta belirlenen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik zamla birleşince, toplamda 2,5 TL’lik bir fiyat artışı yaşanmış olacak.
MOTORİN VE LPG'YE DE ZAM GELDİ
Geçtiğimiz hafta yalnızca benzine değil, motorin ve LPG'ye de zam yapılmıştı.
Benzin: +1,51 TL
Motorin: +1,42 TL
LPG (Otogaz): +65 kuruş
İşte 2 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.57 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 28.04 TL