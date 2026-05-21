Benzine bir zam daha! Pompa fiyatları değişti: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve brent petrolün günlerdir 110 doların üzerinde seyretmesi, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıdı.
Beklenen fiyat artışı gece yarısı itibarıyla pompaya yansırken, motorin grubu sürücüleri kötü bir sürprizle karşılaştı. 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,82 TL zam yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bu turda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Son zamla birlikte motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 70 TL barajını aşarken, İstanbul'da da kritik seviyelere ulaştı.
Yapılan düzenlemenin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 65,02 TL, zamlanan motorinin litresi ise 69,27 TL oldu. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 64,87 TL’den, motorin ise 69,15 TL’den satılmaya başlandı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 65,97 TL, motorinin litre fiyatı 70,39 TL olarak güncellenirken; İzmir'de ise fiyatlar benzin için 66,26 TL, motorin için ise 70,67 TL seviyesine yükseldi.
Yurt içinde zammın tabelalara yansıdığı saatlerde, küresel petrol cephesinden ise dikkat çekici bir düşüş haberi geldi. Brent petrolün varil fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 110 doların altına geriledi ve sabah saatlerinde 105,50 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
Petroldeki bu ani gevşemenin arkasında gelen olumlu haberler yer alıyor. ABD ile İran arasında yeniden başlayan müzakereler ve anlaşma beklentileri, piyasalardaki risk primini önemli ölçüde düşürdü.
Özellikle dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin artması arz endişelerini hafifletti. Son 24 saat içinde, aralarında Asya'ya petrol taşıyan 3 büyük tankerin de yer aldığı yaklaşık 10 geminin, İran'ın çizdiği güzergah üzerinden güvenli geçiş yaptığı bildirildi.
Bu durum petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azaltırken, küresel piyasalardaki düşüşün önümüzdeki günlerde iç piyasaya bir indirim olarak yansıyıp yansımayacağı sürücüler tarafından merakla bekleniyor.