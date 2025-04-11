Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1,26 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından 11 Nisan 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi.

işte 11 nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul:

Benzin: 44,50 TL

Motorin: 44,19 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara:

Benzin: 45,22 TL

Motorin: 45,06 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir:

Benzin: 45,58 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 27,24 TL

Petrol fiyatlarının küresel çapta düşüş göstermesi, önümüzdeki günlerde de indirimlerin sürebileceğine işaret ediyor. Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve ham petrol fiyatlarına bağlı olarak günlük bazda değişkenlik gösterebiliyor.