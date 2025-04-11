Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar

Benzin fiyatlarına gece yarısı gelen indirim sonrası, güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Petrolün varil fiyatının 60 doların altına düşmesiyle birlikte, pompaya yansıyan indirimler vatandaşları sevindirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
Yayınlanma:

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1,26 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından 11 Nisan 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi.

işte 11 nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul:

Benzin: 44,50 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara:

Benzin: 45,22 TL
Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir:

Benzin: 45,58 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,24 TL

Petrol fiyatlarının küresel çapta düşüş göstermesi, önümüzdeki günlerde de indirimlerin sürebileceğine işaret ediyor. Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve ham petrol fiyatlarına bağlı olarak günlük bazda değişkenlik gösterebiliyor.

Altında son durum: Rekor üstüne rekor!Altında son durum: Rekor üstüne rekor!Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı koruma aracı kazasında iki şehitCumhurbaşkanlığı koruma aracı kazasında iki şehitGündem
benzin akaryakıt
Günün Manşetleri
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ara karar açıklandı
23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
Ankara’daki Çayırhan maden ocağında patlama 14 madenci yaralı
Erdoğan, İmralı Heyetiyle Beştepe’de görüştü
Hatay’da metal işçileri 10 aydır grevde
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yükseliyor
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! Altında son durum: Rekor üstüne rekor!
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor! Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor!
Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar