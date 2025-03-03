Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek!
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, pompaya yansımaya devam ediyor. Sektör kaynakları, 4 Mart Salı gününden itibaren benzine indirim yapılacağını duyurdu.
Son dönemde Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vergi artışları da bu değişimlerin yönünü belirleyen faktörler arasında yer alıyor.
Motorin fiyatlarında geçtiğimiz hafta büyük bir dalgalanma yaşandı. Önce 1 lira 45 kuruşluk bir zam uygulanırken, ardından 27 Şubat Perşembe günü 1 lira 43 kuruşluk indirim geldi.
Gazete Duvar'a göre, 4 Mart Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
Ancak motorin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
İşte 3 Mart Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.58 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 46.28 TL/LT
Motorin: 46.47 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
ANKARA
Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.29 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İZMİR
Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.66 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT