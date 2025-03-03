Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek!

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, pompaya yansımaya devam ediyor. Sektör kaynakları, 4 Mart Salı gününden itibaren benzine indirim yapılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 1

Son dönemde Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vergi artışları da bu değişimlerin yönünü belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 2

Motorin fiyatlarında geçtiğimiz hafta büyük bir dalgalanma yaşandı. Önce 1 lira 45 kuruşluk bir zam uygulanırken, ardından 27 Şubat Perşembe günü 1 lira 43 kuruşluk indirim geldi.

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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 3

Gazete Duvar'a göre, 4 Mart Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Ancak motorin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 4

İşte 3 Mart Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.58 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46.28 TL/LT
Motorin: 46.47 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 6

ANKARA 

Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.29 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

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Benzine büyük indirim geliyor: 4 Mart'tan itibaren fiyatlar düşecek! - Resim: 7

İZMİR 

Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.66 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT 

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