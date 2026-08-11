Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları

Döviz kurundaki hareketlilik, küresel Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Benzin grubuna 11 Ağustos 2026 itibarıyla 2,08 TL zam yapıldı. Uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde zammın 1,56 TL'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıtılırken, geriye kalan tutar ÖTV'den karşılandı. 

1 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

Zam sonrasında benzinin litre fiyatı birçok ilde 70 ila 72 TL bandına yükseldi.

2 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

11 Ağustos 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

3 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 69,77 TL, Motorin 79,93 TL, LPG (Otogaz) 33,19 TL

4 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 69,92 TL, Motorin 80,07 TL, LPG (Otogaz) 33,79 TL

5 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

Ankara: Benzin 70,89 TL, Motorin 81,19 TL, LPG (Otogaz) 33,89 TL

6 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

İzmir: Benzin 71,17 TL, Motorin 81,46 TL, LPG (Otogaz) 33,79 TL

7 8
Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 8

Not: Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve dağıtım şirketleri arasında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.

8 8
benzin akaryakıt