Benzine gece yarısı dev zam geldi! İşte 11 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları
Döviz kurundaki hareketlilik, küresel Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
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Benzin grubuna 11 Ağustos 2026 itibarıyla 2,08 TL zam yapıldı. Uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde zammın 1,56 TL'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıtılırken, geriye kalan tutar ÖTV'den karşılandı.
Zam sonrasında benzinin litre fiyatı birçok ilde 70 ila 72 TL bandına yükseldi.
11 Ağustos 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 69,77 TL, Motorin 79,93 TL, LPG (Otogaz) 33,19 TL
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 69,92 TL, Motorin 80,07 TL, LPG (Otogaz) 33,79 TL
Ankara: Benzin 70,89 TL, Motorin 81,19 TL, LPG (Otogaz) 33,89 TL
İzmir: Benzin 71,17 TL, Motorin 81,46 TL, LPG (Otogaz) 33,79 TL
Not: Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve dağıtım şirketleri arasında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.