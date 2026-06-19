Benzine gece yarısı indirimi pompa fiyatlarına yansıdı! İşte 19 Haziran İl İl güncel akaryakıt listesi

BENZİN GRUBUNA İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Sektör kaynaklarından edinilen son dökümanlara göre, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Pompa fiyatlarına doğrudan etki eden bu indirimin ardından, üç büyükşehirdeki yeni fiyat tescilleri de netleşti. 19 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de tabelalara yansıyan resmi akaryakıt satış fiyatları şu şekildedir: