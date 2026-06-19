Benzine gece yarısı indirimi pompa fiyatlarına yansıdı! İşte 19 Haziran İl İl güncel akaryakıt listesi
Global piyasalarda işlem gören Brent petrol fiyatlarındaki sert hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor.
Bu dinamik süreçte araç sahipleri ve sürücüler, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek amacıyla “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG litre fiyatı güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını titizlikle araştırıyor.
BENZİN GRUBUNA İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Sektör kaynaklarından edinilen son dökümanlara göre, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Pompa fiyatlarına doğrudan etki eden bu indirimin ardından, üç büyükşehirdeki yeni fiyat tescilleri de netleşti. 19 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de tabelalara yansıyan resmi akaryakıt satış fiyatları şu şekildedir:
İl İl Güncel Akaryakıt Satış Fiyatları (19 Haziran 2026 Cuma)
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin Litre Fiyatı: 62.19 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.45 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin Litre Fiyatı: 62.03 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.29 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.39 TL
ANKARA
Benzin Litre Fiyatı: 63.14 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.55 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.97 TL
İZMİR
Benzin Litre Fiyatı: 63.42 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.82 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.79 TL
Not: Dağıtım firmalarının uyguladığı tarifeler ve rekabet koşulları nedeniyle akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.