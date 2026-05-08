Benzine indirim geldi: İşte 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları!
Küresel enerji piyasalarındaki tansiyon ve Brent petroldeki hareketlilik, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı’ndaki diplomatik kördüğümün gölgesinde, benzin fiyatlarında küçük de olsa bir rahatlama yaşandı.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt etiketlerine yansımaya devam ediyor. Ekonomim’in haberine göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 68 kuruş indirim yapıldı. ABD-İran arasındaki ateşkesin sürdüğü ancak Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam ettiği bir atmosferde gelen bu indirim sonrası, üç büyük ilde benzin fiyatları 63-65 TL bandına çekildi.
🌍 JEOPOLİTİK KISKACTA PETROL: NEDEN DÜŞMÜYOR?
Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol, savaş öncesi 70 dolar seviyelerindeyken bugün 101,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu yüksek seyrin arkasında ise kritik bir diplomatik süreç yatıyor:
Ateşkes ve Abluka: 28 Şubat’tan bu yana gergin olan ABD-İran hattında 8 Nisan’dan beri ateşkes sürse de, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukası petrol arzını baskılamaya devam ediyor.
Sonuçsuz Görüşmeler: 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması, piyasalardaki "belirsizlik fiyatlamasını" diri tutuyor.
⛽ 8 MAYIS 2026: GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Yapılan 68 kuruşluk indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde netleşti:
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 63,79 TL | Motorin: 71,77 TL | LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 63,65 TL | Motorin: 71,63 TL | LPG: 33,29 TL
Ankara: Benzin: 64,76 TL | Motorin: 72,89 TL | LPG: 33,87 TL
İzmir: Benzin: 65,04 TL | Motorin: 73,16 TL | LPG: 33,69 TL