Benzine indirim geldi: İşte 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları!

🌍 JEOPOLİTİK KISKACTA PETROL: NEDEN DÜŞMÜYOR?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol, savaş öncesi 70 dolar seviyelerindeyken bugün 101,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu yüksek seyrin arkasında ise kritik bir diplomatik süreç yatıyor:

Ateşkes ve Abluka: 28 Şubat’tan bu yana gergin olan ABD-İran hattında 8 Nisan’dan beri ateşkes sürse de, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukası petrol arzını baskılamaya devam ediyor.

Sonuçsuz Görüşmeler: 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması, piyasalardaki "belirsizlik fiyatlamasını" diri tutuyor.