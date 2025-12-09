Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Küresel Brent petrol fiyatlarında yaşanan dinamik değişimler, Türk Lirası'ndaki döviz kuru hareketliliği ve son dönemdeki vergi artışları akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 9 Aralık 2025 için benzinden motorine tüm güncel fiyatlar araştırılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 1

Brent petrol piyasasında yaşanan oynaklık, döviz kurlarındaki hızlı değişim ve art arda yapılan vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

1 7
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 2

Bu gelişmeler nedeniyle “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

2 7
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 3

İşte 9 Aralık 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4 7
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5 7
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6 7
Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7 7
akaryakıt fiyatları