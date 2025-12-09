Benzine indirim gelecek mi? 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
Küresel Brent petrol fiyatlarında yaşanan dinamik değişimler, Türk Lirası'ndaki döviz kuru hareketliliği ve son dönemdeki vergi artışları akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 9 Aralık 2025 için benzinden motorine tüm güncel fiyatlar araştırılıyor.
Brent petrol piyasasında yaşanan oynaklık, döviz kurlarındaki hızlı değişim ve art arda yapılan vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Bu gelişmeler nedeniyle “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.
İşte 9 Aralık 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL