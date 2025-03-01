Benzine indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 4 Mart Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarında 1,15 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da benzin 46,28 TL - 46,43 TL, motorin ise 46,47 TL - 46,58 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 47,29 TL'den alıcı buluyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin ise 47,66 TL'den işlem görmekte.