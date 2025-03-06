Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.
İşte 6 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 45.39 TL
Motorin litre fiyatı: 46.65 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 45.24 TL
Motorin litre fiyatı: 46.54 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45.94 TL
Motorin litre fiyatı: 47.36 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 47.73 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL