Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.

1 7
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 2

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

2 7
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 3

İşte 6 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

4 7
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.24 TL

Motorin litre fiyatı: 46.54 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

5 7
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

6 7
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

7 7
akaryakıt