Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Benzinin litre fiyatına Salı gününden itibaren zam yapılması bekleniyor. Peki, bugün benzin ne kadar? 25 Ocak 2026 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL? İşte güncel akaryakıt rakamları

Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları - Resim: 1

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları - Resim: 2

Benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları - Resim: 5

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL

Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel motorin ve LPG litre fiyatları - Resim: 6

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL

