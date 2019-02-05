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Benzine ve LPG otogaza zam! 2019 benzin ve LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu

Bu gece yarısından itibaren benzine 6 kuruş, LPG otogaza da 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası, benzinin litresi İstanbul'da 6.09 TL'ye yükselecek ve 6.05 TL litre fiyatı ile mazot yeniden benzinden ucuz hale gelecek. 14 kuruşluk fiyat artışı sonrasında İstanbul'da litresi 3,50'den satılan LPG otogaz ise 3,64 TL'ye yükselecek

Benzine ve LPG otogaza zam! 2019 benzin ve LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşeceğini açıkladı.

Zammın bu geceden itibaren gerçekleşeceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, litre fiyatı olarak benzinde 6 kuruş, LPG otogazda da 14 kuruş fiyat artışı olacağı ifade edildi.

Ayrıca, fiyatların pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artacağının altı çizildi.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6.09 TL'ye yükselecek ve 6.05 TL litre fiyatı ile mazot yeniden benzinden ucuz hale gelecek.

14 kuruşluk fiyat artışı sonrasında İstanbul'da litresi 3,50'den satılan LPG otogaz ise 3,64 TL'ye yükselecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin #zam
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