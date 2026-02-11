Benzine zam bekleniyor: İşte 11 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 11 Şubat itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

11 Şubat itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

