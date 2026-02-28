Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları
Brent petroldeki dalgalanma sonrası benzinin litre fiyatına 1,07 lira zam yapıldı. Yeni artışla birlikte üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
BENZİNE 1,07 LİRA ZAM
Brent petroldeki dalgalanmanın etkisiyle benzinin litre fiyatına gece yarısı 1,07 lira zam yapıldı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 58.28 TL
Motorin litre fiyatı: 60.33 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 59.29 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL