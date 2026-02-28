Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki dalgalanma sonrası benzinin litre fiyatına 1,07 lira zam yapıldı. Yeni artışla birlikte üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

BENZİNE 1,07 LİRA ZAM

Brent petroldeki dalgalanmanın etkisiyle benzinin litre fiyatına gece yarısı 1,07 lira zam yapıldı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.28 TL
Motorin litre fiyatı: 60.33 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.29 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

