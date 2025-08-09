Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu
İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları il bazında küçük farklılıklar gösterse de, belirleme kriterleri Brent petrol fiyatları ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak devam ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. 7 Ağustos’ta motorine yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirim sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları (9 Ağustos 2025)
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri bu verilere göre fiyat güncellemeleri yaparken, il ve ilçeler arasında nakliye ve işletme maliyetlerinden kaynaklı küçük fiyat farkları görülebiliyor.