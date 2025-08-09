Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri bu verilere göre fiyat güncellemeleri yaparken, il ve ilçeler arasında nakliye ve işletme maliyetlerinden kaynaklı küçük fiyat farkları görülebiliyor.