Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, istasyonlardaki tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor.