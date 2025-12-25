Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler yakından izlenirken, gözler benzin, motorin ve LPG’de olası fiyat değişimlerine çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, istasyonlardaki tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor.

1 7
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 2

Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar, yakıt maliyetlerini kontrol edebilmek adına “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

2 7
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 3

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:

3 7
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 51.82 TL

Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4 7
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.65 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5 7
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.68 TL

Motorin litre fiyatı: 54.24 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6 7
Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 54.58 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7 7
akaryakıt