Benzine zam ya da indirim olacak mı? 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler yakından izlenirken, gözler benzin, motorin ve LPG’de olası fiyat değişimlerine çevrildi.
Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, istasyonlardaki tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor.
Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar, yakıt maliyetlerini kontrol edebilmek adına “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.82 TL
Motorin litre fiyatı: 53.22 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.65 TL
Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.68 TL
Motorin litre fiyatı: 54.24 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 54.58 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL