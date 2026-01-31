Benzine zam ya da indirim var mı? 31 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 31 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...



Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.



31 Ocak Cumartesi günü itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.



İşte güncel akaryakıt fiyatları:



İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL



İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 55.09 TL

Motorin litre fiyatı: 57.25 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL



Ankara

Benzin litre fiyatı: 56.17 TL

Motorin litre fiyatı: 58.51 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL



İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.46 TL

Motorin litre fiyatı: 58.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

