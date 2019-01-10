Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"

"Dengelenme süreci devam ediyor"



Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor." dedi.



"2018 hedeflerimizi tutturduk"



Ekonomideki yıl sonu hedeflerini değerlendiren Albayrak, "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık." diye konuştu.



"İşletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz"



KOBİ Değer Kredisi'nin detaylarını paylaşan Albayrak, şunları kaydetti:



"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz. Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir. KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek."



"Paketin Hazineye etkisi yok"



Albayrak, KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi olmadığını bildirdi

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