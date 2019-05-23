İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) finansman paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak. Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek." dedi. Albayrak, "​İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık" ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) finansman paketini açıkladı.



Albayrak, şunları söyledi:



"İVME Finansman Paketi' 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.



Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.



Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.



İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.



Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.



Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak.



Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.



Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.



Hammadde-Ara malı, Makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.



Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.



Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.



Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.



Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte Haziran'dan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz.



İlk kez cari fazla dönemine Haziran ayı itibarıyla gelmiş olacağız.



Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.



Yılın ikinci yarısından itibaren çok net bir şekilde dengelenmeyi göreceğiz.



TL'ye karşı manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek.



İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık.



2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz.



İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak.



İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız."



ulusal.com.tr