Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2018 Mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik." ifadelerini kullandı.



Enflasyon ile mücadele



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir." dedi.



"Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır." şeklinde konuşan Albayrak kamu tasarrufları hakkında şunları söyledi:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2018 Mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır."



Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.