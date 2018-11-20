Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) başladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, forumun açılışında yaptığı konuşmada, 150’den fazla ülkeden katılımcıların, firmaların bir arada bulunduğu böyle bir organizasyonun Türkiye için çok ciddi bir önem arz ettiğini ifade etti.



Organizasyona ev sahipliği yapan MÜSİAD yönetimini tebrik eden Albayrak, şunları söyledi:



"Dünya para sisteminde çoğulculuk ve adalet başlığı ile farklı başlıklarla düzenlenecek panellerin hem bizler hem de karar vericiler açısından ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Bu panelleri ve tartışmaları özellikle içinden geçtiğimiz süreçte, özellikle bugünlerde, küresel ekonominin ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde oldukça önemli görüyorum. Özellikle son yıllarda finansal maliyetlerin artmasının yanında korumacı politikaların yaygınlaşması ve gümrük duvarlarının yükselmesi gibi gelişmelere şahit oluyoruz. Özellikle bunun yanında son dönemde sıkça şahit olduğumuz ticaret savaşlarının küresel ekonomide istikrarsızlık riskini artırmasıyla karşı karşıyayız."



Bu olası istikrarsızlığın hem dünya ekonomisindeki hem de küresel ticaretteki büyüme oranlarını ciddi anlamda tehdit ettiğini anlatan Albayrak, bir yanda finansal maliyetlerin yükselmesinin, öte yandan korumacı ekonomi politikalarının özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi riskler barındırdığını anlattı.



Albayrak, “Bu nedenle IBF gibi çok uluslu platformların ve MÜSİAD EXPO gibi uluslararası organizasyonların küresel geçiş sürecinde gelişmekte olan ülkelerin doğru stratejiler belirleyebilmeleri için büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Birbiriyle büyük ticaret hacmine sahip IBF ülkelerinin geliştireceği iş birliği ve ortak akıl, küresel ekonomik istikrarsızlığın yaratacağı olumsuz etkilerden korunmak için son derece büyük bir önem taşımaktadır.” diye konuştu.



"(Sermaye piyasaları) Yeni bir finansal mimari çalışmalarını sürdürüyoruz"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de sermaye piyasalarının yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi için yeni bir finansal mimari çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Türkiye’nin son birkaç ayda yaşadığı sürecin, uluslararası para sistemindeki sorunların da açık bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:



“Tek bir para biriminin egemen olduğu bu sistem, bölgesel ve ülkeler arasındaki iş birlikleri ile çeşitlendirilmeli ve bu sayede finansal riskler en aza indirilmelidir. Ağustos ve eylül ayında Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik girişimler, doğrudan para birimimiz olan Türk lirasını ve ekonomik istikrarımızı hedef almıştır.



Bu operasyon karşısında Türkiye’nin ortaya koyduğu irade, tüm bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlamıştır. Türkiye, eskiden olduğu gibi bir takım ekonomik ya da siyasal enstrümanlarla köşeye sıkıştırılacak ya da hedef alınabilecek bir ülke değildir. Güçlü ekonomik altyapısı, siyasal istikrarı ve liderliği ile Türkiye, daha da güçlenerek yoluna sağlam adımlarla devam etmektedir.”



"Türkiye normalleşme sürecine sağlam bir şekilde girmeye başladı"



Bakan Albayrak, özellikle ekim ayından itibaren kurun ardından birçok alanda da diğer alanlarda da Türkiye’nin normalleşme sürecine sağlam bir şekilde girmeye başladığını vurgulayarak, “Kurda, ülkemizin CDS primlerinde ve tahvil faizlerinde son birkaç aylık spekülatif süreçlerin öncesi göstergeleri yakaladık. Daha da iyileşme sürecine hızla ilerliyoruz.” dedi.



Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ortaya koydukları gerçekçi hedeflerin, bu yılın son çeyreğinde kendini göstermeye başladığına işaret eden Albayrak, YEP’te ülke ekonomisi için çektikleri fotoğraf, piyasa ve yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını ve olumsuz algının artık kendini iyimserliğe bırakmaya başladığı önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.



Albayrak, bu hedefler bağlamında, maliye politikalarında, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu devam ettirdiklerini belirterek, “Bütçe gelirlerimiz, programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu noktada, 630,5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz aynı şekilde devam ederken, vergi dışı gelirlerde de 119 milyar lira hedefinin üzerine çıkacağımızı bekliyoruz.” diye konuştu.



Bakan Albayrak, şunları kaydetti:



"Ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, eylül gayet iyi geldi, şimdi ekim açıklanacak gibi belki ekimde tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Kasım ayında şu 18 gün itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık. Yeni Ekonomi Programımızı açıklarken, ithalat kaynaklı vergi gelirlerimizin düşeceğini ama ihracat noktasında çok daha iyi performans sürecini ortaya koymuştuk. Büyüme hedeflerimizi belirlerken de 3. ve 4. çeyrekte gerçekleşecek süreçleri detaylıca analiz ettik. 2019 yılına girerken, aylık ve çeyrekler bazında gerçekleşecek makroekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek, stratejilerimizi ve hedeflerimizi buna göre belirleyeceğiz."



3 aylık sert kur ataklarının ardından bugün gelinen noktada politikalarının başına enflasyonla mücadeleyi koyduklarını ve iki ana meseleye odaklandıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:



"Temel alanlarımızın birincisi, reel sektör ve bankacılık sektörümüzün yapısının güçlendirilmesi. İkincisi ise bütçe disiplini. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ülkemizin küresel piyasalar nezdinde sağladığı güçlü pozitif algıya zarar vermeden adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla yıl sonu bütçe denge hedeflerimiz planlanan şekliyle güvenli bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan da Avrupa piyasalarındaki durgunluk ve yaşadığımız kur ataklarının reel sektörümüz ve bankalarımıza olan etkisini en aza indirecek adımlar atmaya devam ediyoruz."



"Gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz"



Enflasyonla mücadele konusundaki çalışmaların sürdüğüne işaret eden Albayrak, "Enflasyonla mücadele noktasında gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz. Kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme ile enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağız." dedi.



"Kredi faizleri düşecek"



Kredi faizlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25'lerin altına inmeye başladı, aralık ayında daha da düşecek." dedi.