Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da MÜSİAD 9. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısında konuştu.



Albayrak, "TCMB karının ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır." dedi.



"KOBİ'ler için yeni kredi paketi açıklayacağız"



Bakan Albayrak, "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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