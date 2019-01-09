banner1002
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Seçim günü yasakları belli oldu
Seçim günü yasakları belli oldu
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki

Berat Albayrak: Yarın açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız." dedi.

Berat Albayrak: Yarın açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da MÜSİAD 9. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısında konuştu.

Albayrak, "TCMB karının ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır." dedi.

"KOBİ'ler için yeni kredi paketi açıklayacağız"

Bakan Albayrak, "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #berat albayrak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.