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Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması! Infografikte bu bilgiler yer aldı! Ekonomide güvensizlik sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız." dedi. Paylaşılan infografikte "Ekonomik Güven Endeksi mart ayında 81.9 iken nisan ayında %3,4 oranında artarak 84.7 oldu. Tüketici Güven Endeksi, aylık %6,9 artarak 63.5 oldu. Reel Kesim Güven Endeksi, %0,7 oranında artarak 100.0 değerine ulaştı. Hizmet Sektörü Güven Endeksi %1,9 artarak 83.1 değerine yükseldi" bilgileri yer aldı. Ekonomide güvensizlik sürüyor. Ekonomik Güven Endeksi nisan ayında yüzde 84,7 oldu

Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması! Infografikte bu bilgiler yer aldı! Ekonomide güvensizlik sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksine dair açıklamalar yaptı.

Albayrak, şunları belirtti:

"Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. 

Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. 

İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız."

Albayrak, bir de grafik paylaştı.

INFOGRAFİK'TE NE YAZIYOR

Paylaşılan infografikte şu bilgiler yer alıyor:

"Ekonomik Güven Endeksi mart ayında 81.9 iken nisan ayında %3,4 oranında artarak 84.7 oldu.

Tüketici Güven Endeksi, aylık %6,9 artarak 63.5 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, %0,7 oranında artarak 100.0 değerine ulaştı.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi %1,9 artarak 83.1 değerine yükseldi"

EKONOMİYE GÜVENSİZLİK SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Geçen yılın nisan ayında yüzde 99,9 olan ekonomik güven endeksi bu yıl yüzde 84,7 olarak gerçekleşti.

GÜVEN GEÇEN AYA GÖRE %3,4 ARTTI

Ekonomiye güven geçen yılın gerisinde kaldı. Ancak geçen aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

Endeksteki yükseliş, tüketici, imalat sanayi ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Endeksin 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtıyor.

ulusal.com.tr



Etiketler; #ekonomik güven endeksi #berat albayrak
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