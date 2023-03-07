Beton sektöründen kalite açıklaması: "Kalitesinde değil uygulamasında sorun yaşanıyor"

Depremlerin ardından bina yapım süreci de mercek altına alındı. Beton sektörüne yönelik "Türkiye'de kalitesiz beton üretiliyor" iddiaları gündeme geldi. Ulusal Kanal'a konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, beton üretiminin her aşamasında denetlendiğine dikkat çekti.

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Hazır beton sektörüne yönelik iddialarla ilgili, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık'tan açıklama geldi.

Ulusal Kanal'a konuşan Yavuz, beton üretiminin her aşamasında denetlendiğine dikkat çekti:

- Türkiye'deki hazır beton çok değişik aşamalarda numune alarak test edilir ve sonuç itibariyle sıkıntı çıkarsa karot alınarak test edilmektedir. Test bakanlığın onayladığı yapı denetim firmalarının yapı laboratuvarında elektronik ortamında beton tesisindeki üretiminden şantiye sahasındaki numulerin alınması hatta karot numunesine kadar denetlenir.

Yavuz, betonun uygulanma aşamasında yaşanan sorunların betonun kalitesini düşürdüğünü söyledi:

- Beton üretirken kaliteyi denetlemekte sorun ve sıkıntı yoktur ancak betonun uygulamasıyla ilgili sorun ve sıkıntı vardır. Hem denetim mekanizması hem satın alan firmanın şantiye şefi veya proje müdürünü betonun bakımını çok iyi kür etmesi lazım aksi halde kalite bir anlam ifade etmez. Türkiye'de 105 milyon metreküp beton üretiliyor bizim sektörümüz çok ciddi bir sektördür bizim yaptığımız işin arkasındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beton tesislerini sıkı bir şekilde denetlemekte olup Hazır Beton şirketleri de KGS ile çok sıkı iç denetlemektedir.
# Türkiye Hazır Beton Birliği

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