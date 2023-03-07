Beton sektöründen kalite açıklaması: "Kalitesinde değil uygulamasında sorun yaşanıyor"

Hazır beton sektörüne yönelik iddialarla ilgili, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık'tan açıklama geldi.





Ulusal Kanal'a konuşan Yavuz, beton üretiminin her aşamasında denetlendiğine dikkat çekti:

Yavuz, betonun uygulanma aşamasında yaşanan sorunların betonun kalitesini düşürdüğünü söyledi:

- Beton üretirken kaliteyi denetlemekte sorun ve sıkıntı yoktur ancak betonun uygulamasıyla ilgili sorun ve sıkıntı vardır. Hem denetim mekanizması hem satın alan firmanın şantiye şefi veya proje müdürünü betonun bakımını çok iyi kür etmesi lazım aksi halde kalite bir anlam ifade etmez. Türkiye'de 105 milyon metreküp beton üretiliyor bizim sektörümüz çok ciddi bir sektördür bizim yaptığımız işin arkasındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beton tesislerini sıkı bir şekilde denetlemekte olup Hazır Beton şirketleri de KGS ile çok sıkı iç denetlemektedir.