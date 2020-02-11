Betona destek sürüyor

İnşaat sektörüne kredi desteği 250 milyar liraya yaklaştı

Geçen yıl inşaat sektöründeki hareketlilik, inşaat kredilerini de etkiledi. Bankacılık sektörünün inşaat alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku arttı. Krediler, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 245 milyar 579 milyon liraya ulaştı. Veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ait.

2018 sonunda 232 milyar 628 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, bir yıllık dönemde 12 milyar 951 milyon lira artış gösterdi.

İnşaat sektörüne kullandırılan kredilerde aslan payını İstanbul ve Ankara aldı. İnşaat alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında ise bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il Ankara oldu.

İnşaat kredi bakiyesinin en az olduğu iller Bayburt, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Hakkâri olarak sıralandı.

Sektörün maliyeti artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu da Aralık 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Maliyet tablosuna bakıldığında sektör alarm zilleri çalıyor.

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı

Verilere göre, inşaat maliyet endeksi geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,76 yükseldi.

Aralık 2018'e göre 2019'da malzeme endeksinde yüzde 4,93, işçilik endeksinde yüzde 25,55 artış gerçekleşti.

Teşvik karşılık bulmuyor

İnşaat dışı sektörlerde ise tüm teşvikler karşılıksız kaldı. 2019 yılı teşvik belgeli yatırımlar açısından çok iyi geçmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre geçen yıl teşvik belgeli yatırımlar yüzde 29,6 azaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, teşvikli yatırımlar 135 milyar 145 milyon liraya geriledi. Yatırım teşviki yapılan projelerin sayısı 5 bin 696'da kaldı.

Yılın son ayındaki rekor teşvik, toplam teşvikin önceki yılın gerisinde kalmasını önleyemedi.

İnşaat sektörüne destek sürüyor. Ancak maliyetler şirketleri zorluyor. İnşaat dışı yatırımlarda da kötü tablo verilere yansıyor.

ulusal.com.tr