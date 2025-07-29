Beyaz eşyada tehlike çanları çalıyor: Hem iç satışlar hem ihracat düşüşte

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılının ilk altı ayına dair verileri açıkladı. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Türkiye'de iç satışlar yüzde 8, ihracat ise yüzde 5 oranında geriledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyaz eşyada tehlike çanları çalıyor: Hem iç satışlar hem ihracat düşüşte
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılının ilk yarısına ilişkin beyaz eşya sektörü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk altı ayında toplam üretim yüzde 8 oranında azalırken, ihracatta da yüzde 5’lik bir gerileme yaşandı.

32 milyon adetlik üretim kapasitesine ve 22,5 milyon adetlik ihracat potansiyeline sahip olan Türkiye, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük beyaz eşya üreticisi olma konumunu koruyor.

İÇ PAZARDA TALEP DARALMASI HIZLANDI

Ekonomim'e göre,TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, ihracatta süregelen düşüş eğilimine ek olarak iç satışlardaki gerilemenin de dikkat çekici hale geldiğini belirtti. Sığın, "sektörün mevcut zorluklarla başa çıkabilmesi için rekabet gücünü geliştirecek politika ve uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) etkinliğinin korunmasının ihracat rekabetçiliğinde büyük rol oynadığına işaret eden Sığın, "burada atılacak doğru adımlar özellikle kullanıcı ve ihracatçı sektörlerin rekabetçiliğine direkt bir katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. İç pazarda yüksek kredi kartı komisyon oranlarının satış kanallarını ve dolaylı olarak tüketiciyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Sığın, "tüketiciler üzerinde faizin getirdiği yükün azalması ve taksitlendirme imkanlarının artırılması iç talebin sürekliliği için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

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