Son 1 yılda 900'e yakın beyaz et üreticisi kepenk kapattı. Sektör temsilcileri yıl sonuna kadar mevcut firmaların yarısının üretimi durduracağını öngörüyor. Bu durumun sebebi ise döviz kurunun etkisiyle artan girdi maliyetleri.

Beyaz et üreticileri zor durumda. Yüksek oranda artan girdi maliyetlerine dayanamayan firmalar ard arda kepenk kapatıyor.



Son bir yılda yüksek kurun etkisiyle bazı kalemlerde yüzde 100’ü bulan girdi maliyetleri üreticinin belini büktü.



Son dönemde artan konkordatolar nedeniyle alacaklarını tahsil etmekte zorlanan firmalar iyice zor duruma düştü.



Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Sakarya-Kocaeli Bölgesi’nde 470, Ege Bölgesi'nde ise 400 firma üretimini sonlandırdı.



Sektör temsilcileri ülke genelindeki 14 bin üretici firmanın yarısının Aralık ayı itibarıyla kapanacağını öngörüyor.



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