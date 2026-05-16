Beykoz’da dev istihdam fırsatı! Yüzlerce kişilik alım için başvurular başladı
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı kapsamında 782 kişi çeşitli kamusal hizmetlerde istihdam edilecek. Günlük 1375 TL ödeme yapılacak ve sigorta imkanı sunulacak program için başvuru süreci resmen başladı.
Beykoz'da istihdamı artırmak ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanan İşgücü Uyum Programı'nın (İUP) lansmanı gerçekleştirildi.
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında yürütülecek projenin detayları, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Ümraniye İŞKUR Şefi Recep Şentürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Deliak’ın katıldığı toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.
GÜNLÜK 1375 TL CEP HARÇLIĞI VE ESNEK MESAİ FIRSATI
İşsizliğin azaltılması ve vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması hedeflenen program, katılımcılara esnek çalışma koşulları ve sosyal güvence sunuyor. Programa dahil olan 782 kişiye, çalıştıkları her gün için 1375 TL cep harçlığı ödenecek.
Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.
Çalışma modeli ise ilk 4 haftalık süreçte haftada 5 gün, takip eden haftalarda ise haftada 3 gün olarak uygulanacak.
HANGİ ALANLARDA GÖREV YAPILACAK?
Programda istihdam edilecek personelin çalışma alanları ağırlıklı olarak sosyal ve kamusal hizmetlerden oluşuyor. Katılımcılar; kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra park, bahçe ve yeşil alanların korunması ile geliştirilmesinde görev alacak.
Çevre düzenlemelerinin dışında engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik destek hizmetleri, geri dönüşüm ve atık yönetimi çalışmaları ile spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik organizasyonlarda da aktif rol üstlenilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden online olarak başlayan başvuru süreci, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’te sona erecek. İşlemler İŞKUR E-Şube platformu üzerinden veya ALO 170 hattı aranarak gerçekleştirilebiliyor.
Programa katılabilmek için adayların 18 yaşını tamamlamış, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması ve son 1 ay içerisinde sigortalı bir işte çalışmamış olması gerekiyor.
İkamet şartı kapsamında, başvuru sahiplerinin İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Şile, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla veya Ataşehir ilçelerinden birinde oturması zorunlu.
Ayrıca başvuru yapacak kişilerin emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve yaşadıkları hanenin toplam gelirinin 2026 yılı için belirlenen 56 bin 150 TL (net asgari ücretin 1,5 katı) sınırının altında olması koşulu aranıyor.