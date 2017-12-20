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Beymen hisseleri halka açılıyor

Beymen Mağazacılık AŞ'nin 156 milyon 225 bin liralık mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmı halka arz edilecek.

Beymen hisseleri halka açılıyor

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, tüm paylarına sahip oldukları bağlı ortaklıkları Beymen Mağazacılık AŞ'nin 156 milyon 225 bin liralık mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlandığı belirtildi.

Söz konusu halka arz kararının, şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş bu karar kapsamında, halka arzda satışa aracılık için yetkili kuruluşların belirlenmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanması, halka arz tarihindeki piyasa koşulları değerlendirilerek yüzde 49'luk oranı aşmayacak şekilde halka arz oranının, pay fiyatı ve diğer şartların belirlenmesi, gerekli başvurular ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirketimiz başkan yardımcıları Mustafa Türkay Tatar, Nur Mehmet İnal, Elif Çapçı ve Serdar Sunay'dan herhangi ikisinin birlikte yetkilendirilmelerine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilmemesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beymen #Boyner Perakende
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