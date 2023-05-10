Bien Seramik (BIENY) halka arz oluyor

102 milyon m²/yıl ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü şartlarda Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, 153 milyon m²/yıl toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve Ar-Ge odaklı yeni nesil üretim ekipmanıyla sektörde çok önemli bir avantaj sağlanması bekleniyor.

Kaynak: https://www.dunya.com/finans/haberler/borsa/bien-seramik-halka-arz-oluyor-haberi-693426