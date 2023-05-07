Bien Yapı (Bieny) halka arz olacak
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Bien Yapı, 86 milyon 791 bin 342 lotu halka arz edecek bu sayı ile beraber halka açıklık oranı yüzde 24,04 olacak.
BIENY HALKA ARZ OLACAK
BİEN Yapı ''BIENY'' Kodu ile halka arz başvurusu onaylandı. Bien Yapı halka arz fiyatı ''42.80'' olacak.
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arz şeklini sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Bien Seramik halka arz şekli;
• Sermaye Artırımı : 72.326.119 Lot
• Ek Ortak Satışı : 14.465.223 Lot (Nurullah Ercan)
BIENY, şu anda SPK'ya başvurmuştu. SPK'dan gelen onay sonrası halka arz işlemi başladı.
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı.
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı olmayacaktır.
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.
Bien Yapı halka arzına talepleri aşağıdaki bankalardan yapabilirsiniz;
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
BİEN YAPI FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Ercan Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Bien, ülkemizde ve dünyada yapı sektöründe faaliyet göstermektedirler. Uzun adı ile Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi; enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu’nun kuruluşlarındandır.