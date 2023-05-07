Bien Yapı (Bieny) halka arz olacak

BIENY, şu anda SPK'ya başvurmuştu. SPK'dan gelen onay sonrası halka arz işlemi başladı.

Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı.

Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı olmayacaktır.

Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.