Bien Yapı (BIENY) halka arz tarihi belli oldu

Bien Yapı, 86 milyon 791 bin 342 lotu halka arz edeceğini açıkladı. Bien Yapı halka arzı bu sayı ile beraber halka açıklık oranı yüzde 24,04 olacağını da bildirdi.

BİEN YAPI HALKA ARZ EDECEK

BİEN Yapı ''BIENY'' Kodu ile halka arz başvurusu onaylandı. Bien Yapı halka arz fiyatı ''42.80'' olacak. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arz şeklini sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Bien Yapı halka arz şekli;

• Sermaye Artırımı : 72.326.119 Lot

• Ek Ortak Satışı : 14.465.223 Lot (Nurullah Ercan)