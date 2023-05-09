Bien Yapı (BIENY) halka arz tarihi belli oldu
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Bien Yapı halka arzına dair detaylar ve talep toplama tarihi netleşti. İşte detaylar...
Bien Yapı, 86 milyon 791 bin 342 lotu halka arz edeceğini açıkladı. Bien Yapı halka arzı bu sayı ile beraber halka açıklık oranı yüzde 24,04 olacağını da bildirdi.
BİEN YAPI HALKA ARZ EDECEK
BİEN Yapı ''BIENY'' Kodu ile halka arz başvurusu onaylandı. Bien Yapı halka arz fiyatı ''42.80'' olacak. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arz şeklini sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Bien Yapı halka arz şekli;
• Sermaye Artırımı : 72.326.119 Lot
• Ek Ortak Satışı : 14.465.223 Lot (Nurullah Ercan)
BIENY, şu anda SPK'ya başvurmuştu. SPK'dan gelen onay sonrası halka arz işlemi başladı.
• Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı.
• Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.
• Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı olmayacaktır.
BİEN YAPI HALKA ARZI NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK ?
Geçtiğimiz haftalarda halka arzı onaylanan Bien Yapı şirketi, 11 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca halka arz edilecek ve yatırımcısından talep toplayacak.
BİEN YAPI FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetleri hakkında şu bilgilere yer veriyor:
- Ercan Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Bien, ülkemizde ve dünyada yapı sektöründe faaliyet göstermektedirler. Uzun adı ile Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi; enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu’nun kuruluşlarındandır.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/bien-yapi-halka-arz-tarihi-belli-oldu