BigChefs halka arz başvurusu onaylandı mı?

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzı SPK tarafından onaylandı. Toplamda 37,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak. BigChefs Halka arzı ''Türk Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.