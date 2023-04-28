BigChefs halka arz başvurusu onaylandı mı?
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı. Büyük Şefler şirketi (BigChefs) halka arzında 37,000,000 Lot pay dağıtılacağı da şirket tarafından açıklandı.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzı SPK tarafından onaylandı. Toplamda 37,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak. BigChefs Halka arzı ''Türk Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
BİGCHEFS HALKA ARZ DETAYLARI
BİGCHEFS, Halka arz başvurusu onaylandı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz fiyatı ''22,50'' Liradır.
Fonun Kullanım Yeri
• %50-60 Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi.
• %20-30 İşletme sermayesi.
• %20-30 Finansal borçların azaltılması.
• BİGCHEFS halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• BİGCHEFS halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• BİGCHEFS halka arzında payların yüzde ''42'' halka açık olacaktır.
• BİGCHEFS şirketi borsada ''BIGCH'' kodu ile işlem görecek.
• BİGCHEFS halka arz büyüklüğü ''832.500.000 TL'' olarak açıklandı.