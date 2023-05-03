BigChefs halka arzı talep toplamaya başladı
BigChefs halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. İşte detaylar...
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BİGCHEFS) halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından talep toplamaya başladı.
BİGCHEFS KAÇ LOT DAĞITACAK?
Büyük Şefler şirketi (BigChefs) halka arzında 37,000,000 Lot pay dağıtılacak.
BİGCHEFS HALKA ARZ DETAYLARI NELERDİ ?
BİGCHEFS, Halka arz başvurusu onaylanmıştı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz fiyatı ''22,50'' Lira olarak açıklandı.
Fonun Kullanım Yeri
• %50-60 Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi.
• %20-30 İşletme sermayesi.
• %20-30 Finansal borçların azaltılması.
• BİGCHEFS halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• BİGCHEFS şirketi borsada ''BIGCH'' kodu ile işlem görecek.
• BİGCHEFS halka arz büyüklüğü ''832.500.000 TL'' olarak açıklandı.
• BİGCHEFS halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• BİGCHEFS halka arzında payların yüzde ''42'' halka açık olacaktır.
HALKA ARZ ŞEKLİ NASIL OLACAK?
• Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 20.000.000 Lot (Luxchefs S.a.r.l)
• Ortak Satışı : 3.500.000 Lot (Fethi Saruhan Tan)
• Ortak Satışı : 3.500.000 Lot (Gamze Hatice Cizreli)
• Ek Ortak Satışı : 3.000.000 Lot (Luxchefs S.a.r.l)