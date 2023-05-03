BigChefs halka arzı talep toplamaya başladı

• BİGCHEFS halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• BİGCHEFS şirketi borsada ''BIGCH'' kodu ile işlem görecek.

• BİGCHEFS halka arz büyüklüğü ''832.500.000 TL'' olarak açıklandı.

• BİGCHEFS halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

• BİGCHEFS halka arzında payların yüzde ''42'' halka açık olacaktır.