Bigchefs halka arz sonuçları açıklandı

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BİGCHEFS) halka arz olacağını açıklamasının ardından SPK tarafından başvurusu onaylanmıştı. Bigchefs halka arzına toplam 5,15 kat talep gelirken, halka arza katılan yatırımcı sayısı 1 milyon 886 bin 951 olarak duyuruldu. Halka arz fiyatı 22,50 TL olarak belirlenen BIGCH'nin halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL olarak açıklandı.