Dünyadaki siyasi gerginlik petrol fiyatlarını artırdı. Türkiye'de ise olan yine vatandaşa oldu. Petrolde yaşanan yüzde 44'lük artışın kara, deniz ve hava taşımacılığındaki bilet fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Dahası bazı uçak firmaları yakıt zammı nedeniyle kış seferlerini azaltmayı düşünüyor.

ABD-Çin ticaret savaşı, İran'a yönelik ambargo ve döviz kurunda yaşanan artış petrol fiyatlarını uçurdu.Petrolde son dönemdeki yüzde 44’lük artıştan tüm ülkeler etkilendi ama zararın büyüğü yine Türkiye'ye oldu.Dünyanın en pahalı yakıtının kullanıldığı Türkiye'de petrol fiyartlarındaki yeni artış kara, deniz ve hava taşımacılığındaki bilet zammını gündeme getirdi.Dünya Gazetesi'nin haberine göre kara, deniz ve hava taşımacılığı yapan şirketler, yüzde 40'ı bulan yakıt maliyet artışını yakın zamanda bilet fiyatlarına yansıtacak. Zammın ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.Petrol fiyatındaki artış devam ederse hava yolu taşımacılığında tek sorun bilet zammı olmayacak.İç hat seferlerinin maliyetli olduğuna dikkat çeken uçak şirketleri, önlem için kış aylarında özellikle iç hat seferlerini azaltmayı düşünüyor.24 Haziran seçimleri sonrası zam sağanağı altındaki vatandaşlar, yoldaki bilet zammı nedeniyle kara kara düşünüyor.