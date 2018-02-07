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Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığı'na atama kararları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığı'na atama kararları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı.

Ekonomi Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Özcan Dönmez, İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Filiz Köseyener getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi Gazete #Ekonoli Bakanlığı #bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı #Bilim #atama kararları #atama
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