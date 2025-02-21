BİM 28 Şubat indirim kataloğu yayınlandı: Fırsatlarla dolu bir cuma
BİM, her hafta olduğu gibi, 28 Şubat Cuma günü için özel indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta BİM mağazalarında toz torbasız süpürge, şarjlı süpürge, buharlı mop, airfryer, spor eşyaları, Stanley yemek termosu, Stanley termos, Pirge bıçaklar, tabaklar, bardaklar, sunumluklar, kızartma tenceresi...
İşte 28 Şubat Cuma günü BİM mağazalarında yer alacak bazı indirimli ürünler:
Altus 43" Google TV 10.990 TL
Altus 32" Smart LED TV 6.595 TL
Philips Airfryer 4.290 TL
Arnica Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL
Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 4.490 TL
Range Düzleştirici 329 TL
Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL
Mi Bluetooth Kulaklık 799 TL
Isıya Duyarlık LED Işıklı Duş Başlığı 299 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL
Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL
El Feneri 249 TL
Hava Nemlendirici Alev Figürlü 299 TL
Yoga/Pilates Matı 369 TL
Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL
Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL
Loop Band Seti 59 TL
Elastik Esneme Bandı 139 TL
X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL
El Ayak Bilek Ağrılığı 159 TL
15 kg Dambıl Seti 659 TL
Boks Torbası 449 TL
Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 499 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
Emaye Sosluk 219 TL
Servis Tabağı 79 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL
Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL
Çiçekli Çift Çidarlı Borosilikat Kupa 169 TL
Stanley Yemek Termosu 1.150 TL
Stanley Transit Mug 1.390 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL
Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL
7 Parça Çerezlik Seti 249 TL
Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL
Pipetli Matara 99 TL
Desenli Meşrubat Bardağı 45 TL
Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 25 TL
Mutfak Gereçleri 35 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 42,50 TL / 59 TL / 79 TL
Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL
Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL
Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL
Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL
Kaşık Seti 4'lü 29 TL
Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci/Mikser Kabı 139 TL
Kepçe/Kaşık Altığı 22,50 TL
Duvar Organizeri 109 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL
Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL
10'lu Slim Askı Seti 45 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL
Kapaklı Organizer Kutu 55 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL
Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL