BİM 28 Şubat indirim kataloğu yayınlandı: Fırsatlarla dolu bir cuma

BİM, her hafta olduğu gibi, 28 Şubat Cuma günü için özel indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta BİM mağazalarında toz torbasız süpürge, şarjlı süpürge, buharlı mop, airfryer, spor eşyaları, Stanley yemek termosu, Stanley termos, Pirge bıçaklar, tabaklar, bardaklar, sunumluklar, kızartma tenceresi...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM 28 Şubat indirim kataloğu yayınlandı: Fırsatlarla dolu bir cuma - Resim: 1

İşte 28 Şubat Cuma günü BİM mağazalarında yer alacak bazı indirimli ürünler:

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BİM 28 Şubat indirim kataloğu yayınlandı: Fırsatlarla dolu bir cuma - Resim: 2

Altus 43" Google TV 10.990 TL

Altus 32" Smart LED TV 6.595 TL

Philips Airfryer 4.290 TL

Arnica Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 4.490 TL

Range Düzleştirici 329 TL

Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

Mi Bluetooth Kulaklık 799 TL

Isıya Duyarlık LED Işıklı Duş Başlığı 299 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

El Feneri 249 TL

Hava Nemlendirici Alev Figürlü 299 TL

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BİM 28 Şubat indirim kataloğu yayınlandı: Fırsatlarla dolu bir cuma - Resim: 3

Yoga/Pilates Matı 369 TL

Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

Loop Band Seti 59 TL

Elastik Esneme Bandı 139 TL

X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

El Ayak Bilek Ağrılığı 159 TL

15 kg Dambıl Seti 659 TL

Boks Torbası 449 TL

Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL

Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 499 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

Emaye Çaydanlık 599 TL

Emaye Sosluk 219 TL

Servis Tabağı 79 TL

Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

Çiçekli Çift Çidarlı Borosilikat Kupa 169 TL

Stanley Yemek Termosu 1.150 TL

Stanley Transit Mug 1.390 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL

Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL

7 Parça Çerezlik Seti 249 TL

Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL

Pipetli Matara 99 TL

Desenli Meşrubat Bardağı 45 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 25 TL

Mutfak Gereçleri 35 TL

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BİM 28 Şubat indirim kataloğu yayınlandı: Fırsatlarla dolu bir cuma - Resim: 4

Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 42,50 TL / 59 TL / 79 TL

Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL

Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL

Kaşık Seti 4'lü 29 TL

Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci/Mikser Kabı 139 TL

Kepçe/Kaşık Altığı 22,50 TL

Duvar Organizeri 109 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL

10'lu Slim Askı Seti 45 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

Kapaklı Organizer Kutu 55 TL

Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL

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