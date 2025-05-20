BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim!
Ekonomik alışverişin adreslerinden BİM, her hafta Salı günü uyguladığı kampanyalara bu hafta da devam ediyor.
Yayınlanma:
27 Mayıs Salı günü raflarda yer alacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden iç çamaşırı ve çorap çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunulacak.
Katalogda öne çıkan ürünler arasında siyah çay, Türk kahvesi çeşitleri, çözünebilir kahve, fındık kreması, çeşitli içecekler ve atıştırmalıklar yer alıyor.
Ayrıca ev ihtiyaçlarına yönelik olarak toz deterjan, sıvı çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve bebek bezi gibi ürünlerde de indirim uygulanacak
Kadın ve erkek iç çamaşırı ile çorap çeşitleri de Salı günü indirime giren ürünler arasında.
Tüm indirimli ürünlere, 27 Mayıs Salı günü BİM mağazalarından ulaşılabilecek.
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