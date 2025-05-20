BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim!

Ekonomik alışverişin adreslerinden BİM, her hafta Salı günü uyguladığı kampanyalara bu hafta da devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim! - Resim: 1

 27 Mayıs Salı günü raflarda yer alacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden iç çamaşırı ve çorap çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunulacak.

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BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim! - Resim: 2

Katalogda öne çıkan ürünler arasında siyah çay, Türk kahvesi çeşitleri, çözünebilir kahve, fındık kreması, çeşitli içecekler ve atıştırmalıklar yer alıyor. 

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BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim! - Resim: 3

Ayrıca ev ihtiyaçlarına yönelik olarak toz deterjan, sıvı çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve bebek bezi gibi ürünlerde de indirim uygulanacak

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BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim! - Resim: 4

Kadın ve erkek iç çamaşırı ile çorap çeşitleri de Salı günü indirime giren ürünler arasında.

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BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim! - Resim: 5

Tüm indirimli ürünlere, 27 Mayıs Salı günü BİM mağazalarından ulaşılabilecek.

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BİM büyük indirimleri duyurdu: Temel gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim! - Resim: 6
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