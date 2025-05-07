BİM fırsatları duyurdu: Yetişen alacak!
BİM, 9 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Anneler Günü'ne özel hediyelik seçeneklerin de yer aldığı katalogda, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, oyuncaklardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
BİM'in 9 Mayıs kataloğunda öne çıkan elektronik ürünler arasında Skyjet Rivero 125CC 2024 model motosiklet 69.000 TL, LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED TV 42.900 TL ve Casper Via M40 cep telefonu 6.490 TL fiyat etiketiyle yer alıyor.
Küçük ev aletleri kategorisinde ise Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL, Heifer Mega Blender Set 1.890 TL ve Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL'den satışa sunulacak.
🎁 Anneler Günü'ne Özel Ürünler
Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan ürünler arasında Heifer Çay Makinesi 1.490 TL, Kumtel Midi Fırın 2.500 TL ve Kumtel Fondü Seti 599 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
🧸 Oyuncaklar ve Çocuk Ürünleri
Çocuklar için hazırlanan ürünler arasında Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12.950 TL, 4x4 Arazi Aracı 7.950 TL, Pelüş Zürafa 549 TL ve Işıklı Paten 669 TL gibi çeşitli oyuncaklar yer alıyor.
🧼 Kişisel Bakım ve Diğer Ürünler
Kişisel bakım ürünleri arasında Oral-B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 990 TL ve Oral-B 6'lı Başlık 590 TL'den satışa sunulacak.