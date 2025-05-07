BİM fırsatları duyurdu: Yetişen alacak!

🧸 Oyuncaklar ve Çocuk Ürünleri

Çocuklar için hazırlanan ürünler arasında Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12.950 TL, 4x4 Arazi Aracı 7.950 TL, Pelüş Zürafa 549 TL ve Işıklı Paten 669 TL gibi çeşitli oyuncaklar yer alıyor.