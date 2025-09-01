BİM indirim kataloğunu yayınladı: Dev indirimler yarın başlıyor!
BİM’in 2 Eylül 2025 tarihli Salı kataloğu yayımlandı. Yeni ayın ilk aktüel fırsatları hem gıda hem de temizlik ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. 3 sayfalık katalogda 91 farklı ürün yer alırken, 3 Eylül 2025 tarihli ek katalog da tüketicilerin ilgisine sunuldu.
Bu haftanın öne çıkan indirimlerinde temizlik ürünleri başı çekiyor. Bebek bezlerinde aylık paketler 319 TL’den satışa çıkarken, Persil 9 kg toz deterjan 299 TL’den raflarda yerini alıyor. Kotex hijyenik ped, Blume peçete (39,50 TL), ıslak havlu, tuvalet kağıdı, Yumoş yumuşatıcı, Bingo sıvı deterjan ve Hypo çamaşır suyu dikkat çeken fırsatlar arasında.
Ayrıca Vernel yumuşatıcı, Finish bulaşık makinesi tableti ve Doa yüzey temizleyici de indirimli ürünler arasında bulunuyor.
Kataloğun giyim kısmında ise çorap, atlet, boxer ve sütyen gibi temel ürünlerde indirimler tüketicileri bekliyor. Kişisel bakımda ise şampuan, diş macunu, saç köpüğü, maskara, kalem ruj, duş jeli ve sıvı sabun kampanyaları öne çıkıyor.
Okulların açılmasına kısa bir süre kala süt ve süt ürünleri indirimleri dikkat çekiyor. Torku süt çeşitleri (6’lı paket, 57,50 TL), Erpiliç bütün piliç (1 kg, 54,90 TL), %100 Dimes meyve suyu (12,50 TL), Sarelle 700 g fındık kreması (215 TL) katalogda yer alıyor. Donuk ürün grubunda dana döner, ıslak hamburger ve piliç burger de uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.
Süt ve süt ürünlerinde Dost 5 kg yoğurt, İçim 3 kg yoğurt, dilimli tost peyniri ve taze kaşar peyniri öne çıkıyor. Atıştırmalıklarda ise çikolata, gofret ve bisküvi çeşitlerinde cazip fiyatlar yer alıyor.
