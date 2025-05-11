BİM temel gıdada dev indirim yaptı: Yarın son gün!
Ekonomik alışverişin adreslerinden BİM, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayımladı.
Dört gün sürecek kampanyada temel gıda ürünlerinden süt ve süt mamullerine, kahvaltılık ürünlerden donmuş gıdalara kadar pek çok kalemde fırsat sunuluyor. Ayrıca Anneler Günü’ne özel çiçek seçenekleri de raflarda yerini aldı.
Katalogda öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
🥩 Et ve Tavuk Ürünleri:
Dana & Kuzu Izgara / İnegöl / Satır / Kuru Köfte: 189 TL
Piliç bütün poşet: 79 TL
Piliç pirzola: 149 TL
Piliç baget: 89 TL
Piliç döner: 49 TL
Dana kıyma: 199 TL
Dana kuşbaşı: 209 TL
Donuk Ramiz Dana Köfte: 249 TL
Dana kangal sucuk / sucuk: 349 TL
Hindi füme: 19,50 TL
Piliç salam: 55 TL
🍳 Süt ve Kahvaltılık Ürünler:
Yumurta (30'lu M boy): 139 TL
Yumurta (15'li L boy): 82,50 TL
Pınar / Teksüt / İçim labne: 67,50 – 77,50 TL
Torku tereyağı: 249 TL
Dost tam yağlı yoğurt: 109 TL
Yörükoğlu süt: 21,50 TL
Dost süt çeşitleri: 8,50 – 35 TL arası
🐟 Dondurulmuş Gıdalar ve Balık:
Türk somon füme: 85 TL
Pelmeni mantı: 107,50 TL
San Sebastian cheesecake: 109 TL
Superfresh pizza: 84,50 TL
Superfresh kumpir topları: 60 TL
Uskumru fileto: 79,50 TL
🧂 Diğer Market Ürünleri:
Lipton bergamot aromalı siyah çay (1 kg): 189,50 TL
Doğuş Karadeniz çayı: 147,50 TL
Doğadan bitki çayı çeşitleri: 64,50 TL
İnci zeytin çeşitleri: 64,50 – 69,50 TL
Efsane baldo pirinç: 164,50 TL
Nescafe ve Jacobs çözünebilir kahveler: 59,50 – 149,50 TL
Makarna çeşitleri: 15,50 TL
Teremyağ / Sana / Becel margarin: 23,50 – 74,50 TL
Kampanya süresince ayrıca cips, hurma, krokan, sandviç ekmeği ve glütensiz un gibi atıştırmalıklar ve özel diyet ürünleri de indirimli olarak tüketiciyle buluşacak.