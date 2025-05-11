BİM temel gıdada dev indirim yaptı: Yarın son gün!

🍳 Süt ve Kahvaltılık Ürünler:

Yumurta (30'lu M boy): 139 TL

Yumurta (15'li L boy): 82,50 TL

Pınar / Teksüt / İçim labne: 67,50 – 77,50 TL

Torku tereyağı: 249 TL

Dost tam yağlı yoğurt: 109 TL

Yörükoğlu süt: 21,50 TL

Dost süt çeşitleri: 8,50 – 35 TL arası

🐟 Dondurulmuş Gıdalar ve Balık:

Türk somon füme: 85 TL

Pelmeni mantı: 107,50 TL

San Sebastian cheesecake: 109 TL

Superfresh pizza: 84,50 TL

Superfresh kumpir topları: 60 TL

Uskumru fileto: 79,50 TL

🧂 Diğer Market Ürünleri:

Lipton bergamot aromalı siyah çay (1 kg): 189,50 TL

Doğuş Karadeniz çayı: 147,50 TL

Doğadan bitki çayı çeşitleri: 64,50 TL

İnci zeytin çeşitleri: 64,50 – 69,50 TL

Efsane baldo pirinç: 164,50 TL

Nescafe ve Jacobs çözünebilir kahveler: 59,50 – 149,50 TL

Makarna çeşitleri: 15,50 TL

Teremyağ / Sana / Becel margarin: 23,50 – 74,50 TL

Kampanya süresince ayrıca cips, hurma, krokan, sandviç ekmeği ve glütensiz un gibi atıştırmalıklar ve özel diyet ürünleri de indirimli olarak tüketiciyle buluşacak.