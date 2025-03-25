BİM'den salı fırsatları: 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Türkiye’nin ekonomik market zincirlerinden biri olan BİM, her salı olduğu gibi 1 Nisan 2025'e özel indirimli ürün kataloğunu yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM'den salı fırsatları: 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Resim: 1

Temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimlerin yer aldığı katalogda, Ramazan Bayramı’na özel şekerleme ve çikolatalar da dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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BİM'den salı fırsatları: 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Resim: 2

Sinangil Tam Buğday Un – 29,50 TL
Süzme Çiçek Balı – 189 TL
Mısır Konservesi – 15 TL
Biber & Domates Karışık Salça – 89,50 TL
Bitkisel Susuz Yağ – 104,50 TL
Yerli Kırmızı Mercimek – 102,50 TL
Baldo Pirinç 5 kg – 330 TL
Nohut – 125 TL
Siyah Zeytin – 119 TL
Çilek Reçeli – 67,50 TL

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BİM'den salı fırsatları: 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Resim: 3

Ton Balığı (3'lü paket) – 115 TL
Ketçap - Mayonez – 39,75 TL / 42,75 TL
Makarna çeşitleri – 27 TL’den başlayan fiyatlarla
temizlik ve kişisel bakım ürünleri
BİM, hijyen ve bakım ürünlerinde de önemli indirimler sunuyor:

Ülker Lokumcuk – 69 TL
Buono Fondan Çikolata – 65 TL
Eti Browni Intense Mini Kek – 189 TL
Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata – 55 TL
Dolgulu Dökme Şeker – 99 TL
Tadelle Mini Çikolata – 159 TL
Ozmo Mini Yumurta Çikolata – 109 TL
Şölen Çikolata Kaplamalı Fındıklı Lokum – 129 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı Çikolata – 137 TL

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BİM'den salı fırsatları: 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Resim: 4

Familia Tuvalet Kağıdı 16'lı – 99 TL
Familia Kağıt Havlu 6'lı – 69 TL
Bebek Bezi Aylık Paket – 315 TL
Orkid Hijyenik Ped (26'lı) – 99 TL
Komili Şampuan – 79 TL
Elseve Saç Kremi – 119 TL
Rexona Deodorant – 125 TL
Domestos Yoğun Çamaşır Suyu – 158,50 TL
Omo Toz Deterjan – 299 TL
ramazan bayramı'na özel şeker ve çikolata fırsatları
Ramazan Bayramı öncesinde tatlı severleri sevindirecek indirimler de katalogda yer alıyor:

Ülker Lokumcuk – 69 TL
Buono Fondan Çikolata – 65 TL
Eti Browni Intense Mini Kek – 189 TL
Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata – 55 TL
Dolgulu Dökme Şeker – 99 TL
Tadelle Mini Çikolata – 159 TL
Ozmo Mini Yumurta Çikolata – 109 TL
Şölen Çikolata Kaplamalı Fındıklı Lokum – 129 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı Çikolata – 137 TL

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