BİM'den salı fırsatları: 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?
Türkiye’nin ekonomik market zincirlerinden biri olan BİM, her salı olduğu gibi 1 Nisan 2025'e özel indirimli ürün kataloğunu yayımladı.
Temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimlerin yer aldığı katalogda, Ramazan Bayramı’na özel şekerleme ve çikolatalar da dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Sinangil Tam Buğday Un – 29,50 TL
Süzme Çiçek Balı – 189 TL
Mısır Konservesi – 15 TL
Biber & Domates Karışık Salça – 89,50 TL
Bitkisel Susuz Yağ – 104,50 TL
Yerli Kırmızı Mercimek – 102,50 TL
Baldo Pirinç 5 kg – 330 TL
Nohut – 125 TL
Siyah Zeytin – 119 TL
Çilek Reçeli – 67,50 TL
Ton Balığı (3'lü paket) – 115 TL
Ketçap - Mayonez – 39,75 TL / 42,75 TL
Makarna çeşitleri – 27 TL’den başlayan fiyatlarla
temizlik ve kişisel bakım ürünleri
BİM, hijyen ve bakım ürünlerinde de önemli indirimler sunuyor:
Ülker Lokumcuk – 69 TL
Buono Fondan Çikolata – 65 TL
Eti Browni Intense Mini Kek – 189 TL
Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata – 55 TL
Dolgulu Dökme Şeker – 99 TL
Tadelle Mini Çikolata – 159 TL
Ozmo Mini Yumurta Çikolata – 109 TL
Şölen Çikolata Kaplamalı Fındıklı Lokum – 129 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı Çikolata – 137 TL
Familia Tuvalet Kağıdı 16'lı – 99 TL
Familia Kağıt Havlu 6'lı – 69 TL
Bebek Bezi Aylık Paket – 315 TL
Orkid Hijyenik Ped (26'lı) – 99 TL
Komili Şampuan – 79 TL
Elseve Saç Kremi – 119 TL
Rexona Deodorant – 125 TL
Domestos Yoğun Çamaşır Suyu – 158,50 TL
Omo Toz Deterjan – 299 TL
ramazan bayramı'na özel şeker ve çikolata fırsatları
Ramazan Bayramı öncesinde tatlı severleri sevindirecek indirimler de katalogda yer alıyor:
Ülker Lokumcuk – 69 TL
Buono Fondan Çikolata – 65 TL
Eti Browni Intense Mini Kek – 189 TL
Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata – 55 TL
Dolgulu Dökme Şeker – 99 TL
Tadelle Mini Çikolata – 159 TL
Ozmo Mini Yumurta Çikolata – 109 TL
Şölen Çikolata Kaplamalı Fındıklı Lokum – 129 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı Çikolata – 137 TL